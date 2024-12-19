Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 19 грудня 2024 року ЗСУ знищили 768 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1530 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 768 220 (+1530) осіб,

танків ‒ 9576 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 19799 (+27) од,

артилерійських систем – 21178 (+14) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1026 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20521 (+51),

крилаті ракети ‒ 2943 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31678 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 3656 (+4).

Нагадаємо, головком Олександр Сирський розповів про кількість військових РФ в Україні. З його слів, інтенсивність війни зростає як за масштабом, так і за чисельністю військових.

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