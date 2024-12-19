День ангела 19 грудня: кого та як вітати з іменинами

19 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 19 грудня

19 грудня 2024 року привітайте з іменинами Григорія, Іллю, Тимофія.

Григорій — давньогрецьке ім'я, означає "пильний". В дитинстві довго пам'ятає образи. В дорослому віці стає добрим, не вміє відмовляти людям.

Ілля — давньоарамейське коріння, перекладається як "Господь мій Бог". В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим у собі.

Тимофій — давньогрецьке походження, тлумачиться як "почитати Бога". В дитинстві слухняний і врівноважений. В дорослому віці стає вразливим, завжди уважним до деталей.

День ангела 19 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 19 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили й натхнення для здійснення мрій. Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих митей і незабутніх емоцій. Нехай твоє життя буде сповнене світла, добра й гармонії!

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Сьогодні твій особливий день – День ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, захищає від негараздів і допомагає в будь-яких починаннях. Бажаю миру в душі, любові в серці, здоров’я і щастя. Нехай твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть рідні та близькі!

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Вітаю тебе з Днем ангела, [ім'я]! Нехай твій небесний заступник буде твоєю підтримкою і порадником у будь-якій ситуації. Бажаю світлої радості, непохитного оптимізму й удачі у всьому, до чого прагне твоє серце. Нехай життя буде наповнене теплом і благословеннями!

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У цей чудовий день я бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи тебе від труднощів і випробувань. Нехай щастя, здоров’я, любов і натхнення стануть твоїми постійними супутниками. Радій життю і даруй усмішки світу!

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З Днем ангела тебе! Нехай твоє серце завжди буде наповнене вірою, надією та любов’ю. Бажаю тобі сил і наснаги для досягнення всіх цілей, добрих друзів і щасливих моментів у житті. Нехай твій ангел допомагає тобі долати будь-які перешкоди й приносить удачу!

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