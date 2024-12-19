День ангела 19 декабря: кого и как поздравлять с именинами

19 декабря 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 19 декабря
19 декабря 2024 поздравьте с именинами Григория, Илью, Тимофея.
Григорий — древнегреческое имя, означает "бдительный". В детстве долго помнит обиды.
Илья — древнеарамейские корни, переводится как "Господь мой Бог". В детстве любознательный.
Тимофей — древнегреческое происхождение, толкуется как "почитать Бога". В детстве послушный и уравновешенный.
День ангела 19 декабря – душевные поздравления в прозе
Искренне поздравляю тебя с Днем ангела!
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Сегодня твой особый день – День ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем, защищает от любых начинаний. а рядом всегда будут родные и близкие!
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Приветствую тебя с Днем ангела, [имя]! Пусть твой небесный покров будет твоей поддержкой и советчиком в любой ситуации. благословениями!
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В этот прекрасный день я желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, предохраняя тебя от трудностей и испытаний.
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С Днем ангела тебя! Пусть твое сердце всегда будет наполнено верой, надеждой и любовью. !
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