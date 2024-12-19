Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: какие последствия

Ночью против 19 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Повреждены инфраструктура, две девятиэтажки, больница, школа, магазин и десять авто. На месте работает штаб. Жители могут получить стройматериалы, чтобы закрыть разбитые окна", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, поздно вечером 18 декабря оккупанты ударили по Харьковщине - неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района. Есть потерпевшие.

Читайте также: