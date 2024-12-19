Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: какие последствия

Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: какие последствия

Ракетный удар. / Фото: Associated Press

Есть повреждения построек.

Ночью против 19 декабря армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Повреждены инфраструктура, две девятиэтажки, больница, школа, магазин и десять авто. На месте работает штаб. Жители могут получить стройматериалы, чтобы закрыть разбитые окна", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, поздно вечером 18 декабря оккупанты ударили по Харьковщине - неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района. Есть потерпевшие.

Читайте также:

DeepState: оккупанты захватили Сонцовку и продвинулись в 9 населенных пунктах

DeepState: оккупанты захватили Сонцовку и продвинулись в 9 населенных пунктах

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация