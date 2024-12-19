Окупанти вдарили по Харківщині: є потерпілі

Напередодні пізно ввечері російські Оокупанти вдарили неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району. Є потерпілі.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу Циркунів чотири людини отримали поранення", - поінформував чиновник.

Зауважимо, що, за попередніми даними, ворог використав артилерію.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що ворог окупував Трудове. Також окупанти просунулися в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

Ситуація дуже складна, армія РФ може оточити ЗСУ: експерт про серйозну небезпеку на Донеччині