Сирський розповів про кількість військових РФ в Україні

Кількість солдатів РФ в Україні за рік значно зросла.

Ситуація на лінії фронту напружена, кількість російського угруповання військ в Україні постійно зростає. Інтенсивність війни зростає як за масштабом, так і за чисельністю військових.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde.

"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебувають додатково 100 тисяч російських солдатів", – розповів головком.

За його словами, "конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил". Саме це, каже Сирський, значно вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою.

"Наша головна мета в захисті – завдати противникові максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", – наголосив головнокомандувач Збройних сил.