Сирський розповів про кількість військових РФ в Україні

Кількість солдатів РФ в Україні за рік значно зросла.
Ситуація на лінії фронту напружена, кількість російського угруповання військ в Україні постійно зростає. Інтенсивність війни зростає як за масштабом, так і за чисельністю військових.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde.
"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебувають додатково 100 тисяч російських солдатів", – розповів головком.
За його словами, "конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил". Саме це, каже Сирський, значно вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою.
"Наша головна мета в захисті – завдати противникові максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", – наголосив головнокомандувач Збройних сил.
Нагадаємо, раніше заступник керівника українського ГУР Вадим Скібіцький повідомив, скільки солдатів РФ воюють в Україні. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії, яке становить майже 35 тисяч осіб.
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