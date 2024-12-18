Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине

Число солдат РФ в Украине за год значительно возросло.

Ситуация на линии фронта напряжена, количество российской группировки войск в Украине постоянно растет. Интенсивность войны растет как по масштабу, так и по численности войск.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde.

"Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат", — рассказал главком.

По его словам, "конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил".

"Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами.