Сырский рассказал о количестве военных РФ в Украине

Число солдат РФ в Украине за год значительно возросло.
Ситуация на линии фронта напряжена, количество российской группировки войск в Украине постоянно растет. Интенсивность войны растет как по масштабу, так и по численности войск.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Le Monde.
"Численность российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат", — рассказал главком.
По его словам, "конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил".
"Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", — подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами.
Напомним, ранее заместитель руководителя украинского ГУР Вадим Скибицкий сообщил, сколько солдат РФ воюют в Украине. В частности, на временно оккупированных территориях Украины развернута группировка войск Росгвардии, которая составляет почти 35 тысяч человек.
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