Разведка сообщила, сколько солдат РФ воюют в Украине

Данные на базе военных в Курской области.

В войне РФ против Украины непосредственно участвуют около 580 тысяч российских военных.

Об этом сообщил заместитель руководителя украинского ГУР Вадим Скибицкий в комментарии "Интерфаксу".

"Почти 580 тысяч – это сухопутная компонента, непосредственно участвующая в боевых действиях", — заявил представитель разведки.

По словам Скибицкого, эти данные — с учетом солдат в Курской области. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины развернута группировка войск Росгвардии, которая составляет почти 35 тысяч человек.

Напомним, ранее Вадим Скибицкий сообщил, что РФ может иметь около десяти единиц новой баллистической ракеты, которой 21 ноября был нанесен удар по Днепру.

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