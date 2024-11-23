Розвідка повідомила, скільки солдатів РФ воюють в Україні

Дані з урахуванням військових у Курській області.

У війні РФ проти України безпосередньо беруть участь майже 580 тисяч російських військових.

Про це повідомив заступник керівника українського ГУР Вадим Скібіцький у коментарі "Інтерфаксу".

"Майже 580 тисяч – це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях", - заявив представник розвідки.

За словами Скібіцького, ці дані - з урахуванням солдатів у Курській області. Крім того, наразі на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії, яке становить майже 35 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Вадим Скібіцький повідомив, що РФ може мати близько десяти одиниць нової балістичної ракети, якою 21 листопада було завдано удару по Дніпру.

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