Рецепт запіканки з курячої печінки

Запіканка з курячої печінки – це бюджетна, корисна і проста страва. Подайте з будь-яким гарніром чи овочами.
Вам знадобляться куряча печінка, яйця, цибуля ріпчаста, морква та манна крупа. Такою запіканкою ви зможете здивувати своїх гостей.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 1 кг
- яйця курячі
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- манна крупа
- 5 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Курячу печінку промийте, видаліть плівку і наріжте на шматочки. Викладіть у блендер і збийте до однорідної маси. Посоліть, поперчіть, додайте яйця, манну крупу, перемішайте і залиште на 15-20 хвилин.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на велику тертку.
- У сковороді розігрійте олію та обсмажте овочі на середньому вогні до золотистого кольору.
- Форму для запікання змастіть олією і викладіть половину печінкової маси, розрівняйте лопаткою, потім обсмажені овочі та нагору решту печінкової маси.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин.
Поради:
Курячу печінку можна перекрутити на м'ясорубці.
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