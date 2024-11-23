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Рецепт запіканки з курячої печінки

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
152 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
158
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт запіканки з курячої печінки

Запіканка з курячої печінки / Фото: Credits

Запіканка з курячої печінки – це бюджетна, корисна і проста страва. Подайте з будь-яким гарніром чи овочами.

Вам знадобляться куряча печінка, яйця, цибуля ріпчаста, морква та манна крупа. Такою запіканкою ви зможете здивувати своїх гостей.

Інгредієнти

куряча печінка
1 кг
яйця курячі
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
манна крупа
5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Курячу печінку промийте, видаліть плівку і наріжте на шматочки. Викладіть у блендер і збийте до однорідної маси. Посоліть, поперчіть, додайте яйця, манну крупу, перемішайте і залиште на 15-20 хвилин.
  2. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на велику тертку.
  3. У сковороді розігрійте олію та обсмажте овочі на середньому вогні до золотистого кольору.
  4. Форму для запікання змастіть олією і викладіть половину печінкової маси, розрівняйте лопаткою, потім обсмажені овочі та нагору решту печінкової маси.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин.

Поради:

Курячу печінку можна перекрутити на м'ясорубці.

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