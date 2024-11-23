В Україні стрімко дорожчає ще один базовий продукт

На українському ринку цукру спостерігається зростання цін, темпи якого можуть прискоритися на початку 2025 року.

Ціни на цукор за тиждень зросли в середньому на 1−1,5 грн/кг. Наразі його вартість коливається у межах 23−24,50 грн/кг.

Про це повідомила Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР).

Основні причини такого підйому — стабілізація внутрішнього попиту та початок відновлення експорту.

Так, українські виробники цукру поступово повертаються на зовнішні ринки. Основними напрямками залишаються Туреччина та країни Африки.

"За очікуваннями ситуація мала бути гіршою для виробників без експорту до Європи. Але наразі працює схема експорту через треті країни, і вона дає свої результати. Україна потроху вивозить цукор на зовнішні ринки, що підтримує позиції", — зазначають аналітики.

Від 2025 року планується часткове відкриття європейського ринку для українського цукру, що може також суттєво вплинути на цінову динаміку в сторону підвищення.

Експерти прогнозують, що в другій половині сезону можливе значне зростання вартості продукції.

Крім того, ситуація на світовому ринку цукру також може вплинути на ціни в Україні.

"У Бразилії фіксуються певні проблеми, і це може вплинути на скорочення обсягів виробництва цукру. За рахунок цього у другій половині сезону можливе зростання вартості цукру на глобальному ринку", — уточнили аналітики.

У свою чергу українські виробники можуть скористатися цією ситуацією для розширення присутності на міжнародному ринку та підвищення конкурентоспроможності.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже у листопаді здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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