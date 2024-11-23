Втрати Росії станом на 23 листопада: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили чимало техніки. Зокрема, 105 БпЛА і 24 артсистеми.
Станом на ранок 23 листопада 2024- го ЗСУ знищили 729 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1420 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 729 720 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9419 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,
- артилерійських систем – 20760 (+24) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).
Як повідомлялося, за інформацією Сеула, війська КНДР приєдналися до десантників і вже воюють в Курській області. Частина солдат ще проходить навчання.
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