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Втрати Росії станом на 23 листопада: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 23 листопада: Генштаб оновив дані

Фото: Associated Press

Окупанти втратили чимало техніки. Зокрема, 105 БпЛА і 24 артсистеми.

Станом на ранок 23 листопада 2024- го ЗСУ знищили 729 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1420 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 729 720 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 9419 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20760 (+24) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).

Як повідомлялося, за інформацією Сеула, війська КНДР приєдналися до десантників і вже воюють в Курській області. Частина солдат ще проходить навчання. 

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