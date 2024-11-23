Втрати Росії станом на 23 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 23 листопада 2024- го ЗСУ знищили 729 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1420 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 729 720 (+1420) осіб,

танків ‒ 9419 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,

артилерійських систем – 20760 (+24) од,

РСЗВ – 1254 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),

крилаті ракети ‒ 2764 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3678 (+3).

Як повідомлялося, за інформацією Сеула, війська КНДР приєдналися до десантників і вже воюють в Курській області. Частина солдат ще проходить навчання.

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