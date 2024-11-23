Рішення МКС про арешт Нетаньягу та Галанта: чому для України це погано

Уперше в історії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера держави-союзника більшості західних країн. Військовими злочинцями оголошено прем'єра та вже колишнього міністра оборони Ізраїлю. Це рішення засудив президент Сполучених Штатів. Зате обіцяє виконати більшість європейських країн.

Опитані кореспонденткою ТСН Яною Слєсарчук експерти зазначають: це рішення може мати доволі неприємні наслідки для України.

Що кажуть експерти про ордери МКС

Виявляється з точки зору Гааги, Беньямін Нетаньягу і колишній міністр оборони Галант, куди страшніші військові злочинці за Владіміра Путіна. Принаймні так можна подумати, якщо прочитати обидва ордери.

"Щодо безпосередньої причетності Путіна, наприклад, до інших злочинів вбивств цивільного населення в нас нема ані доступу до таких наказів, ані свідчень у відкритих джерелах. У випадку з ізраїльською демократією, де рішення уряду обговорюється на засіданні парламенту, де є присутня опозиція, є набагато більше джерел - набагато простіше збирати таку доказову базу", - каже член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов.

В'ячеслав Ліхачов.

"Я не переймався б із цього приводу, бо в мене нема жодних сумнівів, що проти Путіна і інших російських високопосадовців висунуть додаткові звинувачення. Викрадення дітей - це емоційний аргумент, як на мене - достатньо зрозумілий хід прокурора, але я жодної миті не думав, що це залишиться єдиним звинуваченням", - каже виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів Марк Еліс.

На те, щоб ухвалити таке рішення, Міжнародному кримінальному суду знадобилося півроку. Запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів "Хамас" у палату попереднього провадження МКС надійшов у травні цього року і реакція західних країн ще тоді була неоднозначною - від підтримки до жорсткої критики.

МКС також видав ордер на арешт палестинських терористів

Варто зазначити, що на палестинських терористів Карім Хан - той самий прокурор Міжнародного суду, який запросив ордер на Путіна, вимагав аж три ордери. На Ях'ю Сінвара, Мухаммада Дейфа і Ісмаїла Ханію. Усіх їх за останні місяці ліквідували ізраїльтяни. Однак ордер на Дейфа все ж виписали, про всяк випадок, якщо виявиться, що він таки живий.

Остання війна на Близькому Сході почалася після найстрашнішого в історії Ізраїлю теракту. Тоді палестинське терористичне угруповання "Хамас", яке пронизало своєю діяльністю всю вузьку смугу Сектора Гази, спершу обстріляло, а далі прорвало кордон Ізраїлю. За лічені години загинуло 1200 ізраїльтян, більше двох сотень терористи захопили в заручники. Переговори про життя сотні тих, хто перебуває в їхньому полоні, досі тривають і з перемінним успіхом.

Відтак Ізраїль під керівництвом прем'єра Нетаньягу поставив на меті повне знищення угруповання "Хамас". Проблема в тому, що числені аналітики переконані: це неможливо. Засоби, якими ізраїльтяни намагаються цього досягти, навіть їхній найближчий союзник Сполучені Штати, не завжди схвалюює. Загиблі в Секторі Гази, за рік це понад сорок тисяч, переважно цивільні. Нестача їжі, води, гуманітарна катастрофа.

Але виступаючи в Конгресі Сполучених Штатів цього літа, Нетаньягу захищав свої методи. Половина Конгресу - аплодувала.

Реакція США на рішення МКС

Після ордеру радник Дональда Трампа звинуватив Міжнародний кримінальний суд в антисемітизмі. Республіканські сенатори погрожують санкціями одразу після інавгурації Трампа. Провідний експерт з міжнародного права Марк Еліс, який був юридичним радником щодо трибуналів з питань колишньої Югославії, Камбоджі, Руанди та брав участь у судовому процесі над Саддамом Хусейном, переконаний: вже цієї зими на Міжнародний кримінальний суд чекають санкції.

"Безсумнівно, варто буде Дональду Трампу повернутися до Білого дому, Сполучені Штати вживатимуть заходів проти Міжнародного кримінального суду, адже за минулої каденції Трампа він уже запроваджував санкції і проти суду, і проти його окремих представників", - каже Марк Еліс.

Марк Еліс.

Член експертної ради українського Центру громадянських свобод, який займається фіксацією російських воєнних злочинів, В'ячеслав Ліхачов додає: ці санкції ризикують підірвати збір доказів у справі проти Путіна.

"Блокування рахунків та усіх транзакцій усіх, хто має фінансові відносини з МКС, тобто це припинення фінансування МКС, що в повному обсязі може призвести до призупинення до роботи МКС. Офіс МКС в Україні не матиме змоги фізично працювати, якщо Сполучені штати насправді застосують проти МКС санкції. Це підриває авторитет єдиної інституції, яка наразі має легітимність для подолання імунітету перших осіб держав", - каже В'ячеслав Ліхачов.

Реакція ЄС

Євросоюз вустами високого представника ЄС із питань закордонних справ Жозепа Борреля анонсував, що ордер діятиме на території країн ЄС, отже для прем'єра Ізраїлю наразі вони закриті.

Після видачі ордеру на арешт Нетаньягу, Ізраїль обєднався. На захист прем'єра стала навіть опозиція, а офіційна реакція уряду далека від дипломатичної риторики.

Європейські держави реагують на те, що Нетаньягу оголосили військовим злочинцем, по-різному: Ірландія, приміром, не приховує радості від можливості його заарештувати, Німеччина та Велика Британія коментують обережніше: мовляв, вивчають рішення суду. А от прем'єр Угорищини Віктор Орбан і тут виявився білою вороною - він запросив ізраїльського лідера до країни.

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