Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Північнокорейських військових помітили на одному з напрямків в Україні: де саме

Північнокорейських військових помітили на одному з напрямків в Україні: де саме

Військові Північної Кореї. / Фото: Associated Press

Деталей перебування солдатів КНДР українські військові не розголошують.

Військових Північної Кореї помітили на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії.

Про це телеканалу розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак "Шериф" в ефірі одного з телеканалів.

"Бачимо, що уже на нашому напрямку є військовослужбовці з КНДР. Я не можу розголошувати, але я бачу, що вони розділяються на підрозділи і на передній лінії уже роблять маленькі накопичення", - йдеться у заяві.

 Командир зведеного підрозділу вважає, що окупанти чекають погіршення погодних умов, щоб проводити штурмові дії.

Нагадаємо, Південна Корея повідомила деталі співпраці РФ і КНДР. Йдеться про те, що Пхеньян отримав від Москви зенітні ракети ППО та іншого обладнання.

Читайте також: 

ГУР перехопило розмову північнокорейських військових на Курщині

ГУР перехопило розмову північнокорейських військових на Курщині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація