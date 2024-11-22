Північнокорейських військових помітили на одному з напрямків в Україні: де саме

Деталей перебування солдатів КНДР українські військові не розголошують.
Військових Північної Кореї помітили на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії.
Про це телеканалу розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак "Шериф" в ефірі одного з телеканалів.
"Бачимо, що уже на нашому напрямку є військовослужбовці з КНДР. Я не можу розголошувати, але я бачу, що вони розділяються на підрозділи і на передній лінії уже роблять маленькі накопичення", - йдеться у заяві.
Командир зведеного підрозділу вважає, що окупанти чекають погіршення погодних умов, щоб проводити штурмові дії.
Нагадаємо, Південна Корея повідомила деталі співпраці РФ і КНДР. Йдеться про те, що Пхеньян отримав від Москви зенітні ракети ППО та іншого обладнання.
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