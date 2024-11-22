Кім Чен Ин заявив про небезпеку ядерної війни

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин звинуватив Сполучені Штати Америки в нарощуванні напруженості та провокаціях, а також заявив, що Корейський півострів ніколи не стикався з такими ризиками ядерної війни, як зараз.

Про це він заявив на церемонії відкриття у Пхеньяні виставки озброєнь, повідомляє Reuters.

"Ніколи ще сторони конфлікту на Корейському півострові не були в настільки небезпечній і гострій конфронтації, що будь-якої миті може перерости в найбільш руйнівну термоядерну війну", обурено заявив Кім Чен Ин.

У своїй традиційній манері північнокорейський диктатор звинуватив в ескалації США та заявив, що Вашингтон агресивно і вороже налаштований щодо Пхеньяна.

"У переговорах зі Сполученими Штатами ми зайшли так далеко, як тільки можна було, але в результаті ми переконалися не в прагненні наддержави до мирного співіснування, а в її твердій позиції сили та агресивній і ворожій політиці по відношенню до нас, яка ніколи не зможе змінитися", - сказав північнокорейський диктатор.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин наказав масово виготовляти дрони-смертники. За словами північнокорейського диктатора, конкуренція за використання безпілотників у військових цілях прискорюється в усьому світі й військове керівництво країни визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

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