Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Соединенные Штаты Америки в наращивании напряженности и провокациях, а также заявил, что Корейский полуостров никогда не сталкивался с такими рисками ядерной войны, как сейчас.

Об этом он заявил на церемонии открытия в Пхеньяне выставки вооружений, сообщает Reuters.

"Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в столь опасной и острой конфронтации, что в любой момент может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", возмущенно заявил Ким Чен Ин.

В своей традиционной манере северокорейский диктатор обвинил в эскалации США и заявил, что Вашингтон агрессивно и враждебно настроен по отношению к Пхеньяну.

"В переговорах с Соединенными Штатами мы зашли так далеко, как только можно было, но в результате мы убедились не в стремлении сверхдержавы к мирному сосуществованию, а в ее жесткой позиции силы и агрессивной и враждебной политике по отношению к нам, которая никогда не сможет измениться ", – сказал северокорейский диктатор.

Напомним, ранее Ким Чен Ын приказал массово изготавливать дроны-смертники.

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