Ким Чен Ын приказал массово изготавливать дроны-смертники

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын после испытания беспилотников, которым он руководил, отдал приказ о массовом производстве дронов-смертников.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на государственные медиа КНДР.

Диктатор заявил, что внедрение таких беспилотников по всему миру требует срочного обновления военной теории. Ранее Ким Чен Ын руководил испытанием БПЛА-смертников в начале этого года на фоне быстрого развития военного сотрудничества с РФ. Отмечается, что вызвал вопрос о том, не получала ли КНДР помощь от партнеров-террористов.

"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно скорее построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", — сообщило Корейское центральное информационное агентство.

По словам северокорейского диктатора, конкуренция за использование беспилотников в военных целях ускоряется по всему миру и военное руководство страны признает их успех в конфликтах разного масштаба.

Во время испытаний КНДР дроны часами летали над ключевыми районами, включая столицу, Сеул и бесполетную зону, окружающую офис президента Южной Кореи.

Как сообщалось, в России впервые заметили дальнобойную гаубицу КНДР. Речь идет о самоходной 170-мм гаубице M1989 Koksan, которую перевозили по железной дороге.

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