Россияне снова пошли в наступление на Курщине

Во время наступления враг применяет военную технику.

Российские войска снова проводят наступательные действия в Курской области.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Враг снова проводит наступательные действия на Курщине. Применяет технику, перемещаться пытается активно ночью", – говорится в коротком заявлении.

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Напомним, 11 ноября российская армия провела провальный штурм в Курской области и понесла большие потери.

И уже 13 ноября в ВСУ сообщили, что из-за больших потерь в живой силе российское военное командование перебрасывает на Курщину 76-ю десантно-штурмовую дивизию для возобновления наступательных штурмовых действий. Цель врага – как можно быстрее отбросить украинские войска.

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