Росіяни знову пішли в наступ на Курщині

Під час наступу ворог застосовує військову техніку.
Російські війська знову проводять наступальні дії в Курській області.
Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
"Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку, переміщуватись намагається активно вночі", – йдеться в короткій заяві.
Нагадаємо, 11 листопада російська армія провела провальний штурм у Курській області і зазнала великих втрат.
І вже 13 листопада в ЗСУ повідомили, що через великі втрати в живій силі російське військове командування перекидає на Курщину 76-ту десантно-штурмову дивізію для поновлення наступальних штурмових дій. Мета ворога – якнайшвидше відкинути українські війська.
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