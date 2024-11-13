Наступ РФ на Курщині: ворог перекидає найбоєздатніші підрозділи, щоб відкинути ЗСУ

Українські захисники кажуть, що ворог має на меті якнайшвидше відкинути їх із цього району. ЗСУ продовжують оборонятися.

Через великі втрати Росії в живій силі в Курській області військове командування перекидає туди 76-ту десантно-штурмову дивізію для поновлення наступальних штурмових дій.

Про це т.в.о. начальника відділення комунікацій 82-ої Буковинської бригади ДШВ Віктор Кравцов повідомив у ефірі телемарафону.

Ворог зосереджує свої сили на Курщині, підтягуючи туди дедалі нові підрозділи.

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"Сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися", – розповів представник 82-ї бригади.

За його словами, російська армія накопичує техніку в Курській області, однак українські війська ефективно її знищують. Так, лише за останні два дні вдалося знищити 35 чи 37 одиниць ворожої техніки.

Кравцов також сказав, що бої на Курщині розвантажують натиск окупантів на сході України:

"Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку".

До слова, напередодні в 47-ї ОМБр повідомили, що 11 листопада стало "чорним" днем для російських військ у Курській області. Ворог провів провальний штурм і зазнав великих втрат.

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