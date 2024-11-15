Кім Чен Ин наказав масово виготовляти дрони-смертники

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин після випробування безпілотників, яким він керував, віддав наказ щодо масового виробництва дронів-смертників.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на державні медіа КНДР.

Диктатор заявив, що впровадження таких безпілотників у всьому світі вимагає термінового оновлення військової теорії. Раніше Кім Чен Ин керував випробуванням БпЛА-смертників на початку цього року на тлі швидкого розвитку військового співробітництва з РФ. Зазначається, що викликало питання про те, чи не отримувала КНДР допомогу від партнерів-терористів.

"Кім Чен Ин наголосив на необхідності якомога швидше побудувати систему серійного виробництва і перейти до повномасштабного масового виробництва", - повідомило Корейське центральне інформаційне агентство.

За словами північнокорейського диктатора, конкуренція за використання безпілотників у військових цілях прискорюється в усьому світі й військове керівництво країни визнає їхній успіх у конфліктах різного масштабу.

Під час випробувань КНДР дрони годинами літали над ключовими районами, включаючи столицю, Сеул, і над безпольотною зоною, що оточує офіс президента Південної Кореї.

Як повідомлялося, в Росії вперше помітили далекобійну гаубицю КНДР. Йдеться про самохідну 170-мм гаубицю M1989 Koksan, яку перевозили залізницею.

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