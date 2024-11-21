Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 листопада?
Нинішній день, незважаючи на фінал робочого тижня, сприятливий для початку будь-яких справ, але тільки в тому разі, якщо вони спрямовані на творення та здійснюються від щирого серця. Також його енергетика ласкава до людей творчих – особливо поетів та письменників, які сьогодні можуть відчути потужний приплив натхнення. Втім, ті, чия професія з креативом ніяк не пов'язана, теж зможуть вирішити проблему будь-якого характеру, що стоїть перед ними, нестандартним способом – подивившись на неї з незвичного погляду.
Скорпіон
Скорпіони зможуть налагодити – та покращити – стосунки з близькою людиною, з якою посварилися напередодні. Головною умовою примирення зірки називають доброзичливість та щирість – саме так їм потрібно спілкуватися, якщо вони хочуть, щоб конфлікт залишився у минулому. Дуже важливо визнати свою провину, якщо вона існує, і пробачити – і забути – злі слова, які, можливо, були сказані на їхню адресу: продовжувати стосунки з каменем за пазухою, на жаль, не вдасться.
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