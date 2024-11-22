Детальне зведення з фронту від ISW: де просунилися окупанти (карти)

Російські окупанти мали просування на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вовчанський напрямок

Російські війська 20 і 21 листопада продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська і Стариці, але не зробили жодного підтвердженого просування. 21 листопада російський Z-воєнкор заявив, що окупанти просунулися поблизу багатоповерхівок у Вовчанську, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Речник українського "Харківського" угруповання військ підполковник Євгеній Романов заявив, що погіршення погодних умов заважає російським військам приховувати пересування мотострілецьких підрозділів на полях через втрату листя, а передбачувана сніжна погода дозволить українським силам стежити за слідами російських військ.

Фото: understandingwar.org

Напрямок Борова – Куп'янськ

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За інформацією ISW, російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 21 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, показують, що російські сили нещодавно просунулися в центрі Тернів (на північний захід від Кремінної)

21 листопада російські Z-воєнкори заявили, що окупанти завдали удару по українському понтонному мосту через річку Сіверський Донець у напрямку Лиману (на захід від Кремінної). Інший російський пропагандист стверджував, що росіяни завдають авіаударів по українських позиціях у Тернах, потенційно для того, щоб допомогти російським наземним атакам у цьому районі.

Фото: understandingwar.org

Часів Яр

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру і продовжили наступальні дії 21 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що частини російської 6-ї мотострілецької дивізії (3-го АК) нещодавно просунулися через ділянку каналу Сіверський-Донець Донбасу на захід від Кліщіївки.

21 листопада російський пропагандист заявив, що окупанти, які діють поблизу Оріхово-Василівки, тактично просунулися в напрямку Слов’янська і що російські сили знаходяться менше ніж за 24 кілометри від Слов’янська.

Фото: understandingwar.org

Торецьк

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 21 листопада, показують, що росіяни просунулися в центрі Торецька.

Фото: understandingwar.org

Покровський напрямок

21 листопада російські війська продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися.

Фото: understandingwar.org

Курахове

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Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 21 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 листопада, показують, що росіяни нещодавно просунулися в полях на південь від Курахового та ймовірно, захопили Дальнє.

Російські війська продовжували штурм на північний схід від Курахового в районі Сонцівки та Зорі; на північ від Курахового біля Берестків; біля самого Курахового; на схід від Курахового біля Максимілянівки; і на південь від Курахового біля Дальнього.

ЗСУ просунулися північ від Вугледара

Українські війська нещодавно просунулися на північ від Вугледара на тлі нещодавніх наступів Росії на північний схід від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися в полях на північ від Богоявленки (на північ від Вугледара), а геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, вказують на те, що російські сили просунулися на північ від Антонівки.

Фото: understandingwar.org

Велика Новосілка

Російські загарбники, ймовірно, просунулися на північний схід від Великої Новосілки на тлі триваючих штурмів поблизу населеного пункту 21 листопада.

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21 листопада російські війська продовжували наступ на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного, біля самої Великої Новосілки та на північний захід від Великої Новосілки в районі Новодарівки.

ISW оцінює, що російські війська можуть спробувати флангувати українські позиції у Великій Новосілці зі сходу та посилити тиск на Велику Новосілку з півдня, щоб змусити Україну вийти з населеного пункту та забезпечити подальше просування РФ до південно-західного краю Донеччини.

Запоріжжя

21 листопада російські війська продовжували наступ у Запорізькій області на північ від Роботиного біля Оріхова, Малої Токмачки та Новоданилівки та на північний захід від Роботиного біля П’ятихаток, але не просунулися.

Фото: understandingwar.org

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