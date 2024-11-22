Подробная сводка с фронта от ISW: где продвинулись оккупанты (карты)

Российские оккупанты имели продвижение к северо-западу от Кременной, к юго-востоку от Временного Яра, в Торецке, к юго-востоку от Курахового, Курской области и, вероятно, к северо-востоку от Великой Новоселки.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Волчанское направление

Российские войска 20 и 21 ноября продолжали наступательные операции вблизи Волчанска и Старицы, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. 21 ноября российский Z-военкор заявил, что оккупанты продвинулись вблизи многоэтажек в Волчанске, но ISW не нашло подтверждения этому заявлению.

Представитель украинской "Харьковской" группировки войск подполковник Евгений Романов заявил, что ухудшение погодных условий мешает российским войскам скрывать передвижение мотострелковых подразделений на полях из-за потери листьев, а предполагаемая снежная погода позволит украинским силам следить за следами российских войск.

Фото: understandingwar.org

Направление Боровая – Купянск

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По информации ISW, российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 21 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 21 ноября, показывают, что российские силы недавно продвинулись в центре Тернов (к северо-западу от Кременной)

21 ноября российские Z-военкоры заявили, что оккупанты нанесли удар по украинскому понтонному мосту через реку Северский Донец в направлении Лимана (к западу от Кременной). Другой российский пропагандист утверждал, что россияне наносят авиаудары по украинским позициям в Тернах, потенциально для того, чтобы помочь российским наземным атакам в этом районе.

Фото: understandingwar.org

Часов Яр

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях на Северском направлении.

Российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Часового Яра и продолжили наступательные действия 21 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что части российской 6-й мотострелковой дивизии (3-го АК) недавно продвинулись через участок канала Северский-Донец Донбасса к западу от Клищиевки.

21 ноября российский пропагандист заявил, что оккупанты, действующие вблизи Орехово-Василовки, тактически продвинулись в направлении Славянска и что российские силы находятся менее чем в 24 километрах от Славянска.

Фото: understandingwar.org

Торецк

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 14 и 21 ноября, показывают, что россияне продвинулись в центре Торецка.

Фото: understandingwar.org

Покровское направление

21 ноября российские войска продолжили наступление на Покровском направлении, но не продвинулись.

Фото: understandingwar.org

Курахово

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Российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Курахово на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 21 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 ноября, показывают, что россияне недавно продвинулись в полях к югу от Курахово и, вероятно, захватили Дальнее.

Российские войска продолжали штурм к северо-востоку от Курахово в районе Солнцевки и Зари; к северу от Курахово близ Берестков; у самого Курахово; восточнее Курахово возле Максимиляновки; и к югу от Курахово у Дальнего.

ВСУ продвинулись на севере Угледара

Украинские войска недавно продвинулись к северу от Угледара на фоне недавних наступлений России к северо-востоку от Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в полях к северу от Богоявленки (к северу от Угледара), а геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, указывают на то, что российские силы продвинулись к северу от Антоновки.

Фото: understandingwar.org

Большая Новоселка

Российские захватчики, вероятно, продвинулись северо-восточнее Великой Новоселки на фоне продолжающихся штурмов вблизи населенного пункта 21 ноября.

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21 ноября российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Великой Новоселки в районе Раздольного, у самой Великой Новоселки и к северо-западу от Великой Новоселки в районе Новодаровки.

ISW оценивает, что российские войска могут попытаться флангировать украинские позиции в Великой Новоселке с востока и усилить давление на Великую Новоселку с юга, чтобы заставить Украину выйти из населенного пункта и обеспечить дальнейшее продвижение РФ к юго-западному краю Донецкой области.

Запорожье

21 ноября российские войска продолжали наступление в Запорожской области к северу от Роботиного у Орехова, Малой Токмачки и Новоданиловки и к северо-западу от Роботиного у Пятихаток, но не продвинулись.

Фото: understandingwar.org

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