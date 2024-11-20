РФ активизировалась восточнее Великой Новоселки – DeepState о целях врага

По мнению аналитиков, враг хочет обойти Великую Новоселку с севера и перерезать дорогу в село Богатырь.
Российские кафиры активизировались восточнее Великой Новоселки (Донецкая обл.).
Об этом пишет аналитический портал DeepState.
По информации канала, сегодня россияне совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от поселка.
"Основные усилия противник противник прикладывает на Раздольное, где сегодня при поддержке 5 ВВТ было заброшено десант численностью больше взвода, а также западнее Новодонецкого, где оккупанты провели механизированные атаки", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, враг имел тактический успех, но более подробная обстановка будет ясна позже.
По мнению аналитиков DeepState, этот маневр противник выполняет для того, чтобы обойти Большую Новоселку с севера и перерезать дорогу на село Богатырь.
По их информации, для штурмовых действий привлечен спецназ "главного разведывательного управления генерального штаба РФ". Это может свидетельствовать о желании врага добиться быстрого результата и возможной нехватке резервов на отрезке.
Ранее сообщалось, что россияне казнили двух украинских пленных на Покровском направлении.
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