РФ активизировалась восточнее Великой Новоселки – DeepState о целях врага

По мнению аналитиков, враг хочет обойти Великую Новоселку с севера и перерезать дорогу в село Богатырь.

Российские кафиры активизировались восточнее Великой Новоселки (Донецкая обл.).

Об этом пишет аналитический портал DeepState.

По информации канала, сегодня россияне совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от поселка.

Фото: Deepstatemap

"Основные усилия противник противник прикладывает на Раздольное, где сегодня при поддержке 5 ВВТ было заброшено десант численностью больше взвода, а также западнее Новодонецкого, где оккупанты провели механизированные атаки", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг имел тактический успех, но более подробная обстановка будет ясна позже.

По мнению аналитиков DeepState, этот маневр противник выполняет для того, чтобы обойти Большую Новоселку с севера и перерезать дорогу на село Богатырь.

Великая Новоселка, Богатырь и Раздольное на карте / Фото: Deepstatemap

По их информации, для штурмовых действий привлечен спецназ "главного разведывательного управления генерального штаба РФ". Это может свидетельствовать о желании врага добиться быстрого результата и возможной нехватке резервов на отрезке.

Ранее сообщалось, что россияне казнили двух украинских пленных на Покровском направлении.

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