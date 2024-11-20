РФ активізувалася східніше Великої Новосілки – DeepState про мету ворога

На думку аналітиків, ворог хоче обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на село Богатир.

Російські окупанти активізувалися східніше Великої Новосілки (Донецька обл.).

Про це пише аналітичний портал DeepState.

За інформацією каналу, сьогодні росіяни здійснили низку штурмових дій на схід та північний схід від селища.

Фото: Deepstatemap

"Основні зусилля противник противник прикладає на Роздольне, де сьогодні за підтримки 5 ОВТ було закинуто десант чисельністю більше взводу, а також західніше Новодонецького, де окупанти провели механізовані атаки", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог мав тактичний успіх, але більш детальна обстановка буде зрозуміла через пару днів.

На думку аналітиків DeepState, цей маневр противник виконує для того, щоб обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на село Богатир.

Велика Новосілка, Богатир і Роздольне на карті / Фото: Deepstatemap

За їхьою інформацією, для штурмових дій залучений спецназ "главного розвєдовального управлєнія гєнерального штаба РФ". Це може свідчити про бажання ворога досягнути швидкого результату та можливий брак резервів на відтинку.

Раніше повідомлялося, що росіяни стратили двох українських полонених на Покровському напрямку.

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