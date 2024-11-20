Росіяни обстріляли Донеччину касетними снарядами: загинула дитина

Голова Донецької ОВА вкотре закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватись.
У середу, 20 листопада, росіяни вбили дитину у Першомар'ївці Миколаївської громади на Донеччині.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Ворог обстріляв село касетними снарядами з РСЗВ "Торнадо". Загинув 11-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні.
Філашкін додав, що також внаслідок обстрілу дістали поранень дві людини, зокрема 13-річна дівчинка.
"Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Будьте відповідальними! Врятуйте себе і своїх дітей — евакуюйтесь!" – закликав місцевих мешканців голова Донецької ОВА.
Нагадаємо, на Сумщині загинула родина переселенців, вижив тільки батько. Родина переїхала до Глухова з “нуля”, щоб врятуватися, але російські дрони наздогнали жінку та її двох дітей.
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