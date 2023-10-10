Продукти, які знижують потенцію та статевий потяг: чоловікам їх краще уникати

Тестостерон є одним із головних чоловічих статевих гормонів, який відповідає за лібідо, регулює багато біохімічних процесів в організмі, які безпосередньо впливають на якість життя чоловіка.

Нормальний рівень тестостерону забезпечує лібідо та чоловічу потенцію, вироблення жирів в печінці, синтез ендорфінів, вироблення інсуліну, розвиток скелета і м'язів.

При зниженні рівня тестостерону можуть виникнути такі проблеми зі здоров'ям як зниження лібідо, еректильна дисфункція, проблеми із зачаттям, втрата м'язової маси та витривалості, інсулінорезистентність, серцево-судинні захворювання, остеопороз. Хоча у чоловіків виробляється більше тестостерону, він є важливим гормоном і для жінок.

Не всі знають, що вживання деяких продуктів, можуть знизити рівень тестостерону, а то і вбити на деякий час статевий потяг. При вживанні їх в їжу в організмі зменшується тестостерон, що і призводить до зникнення лібідо.

Які продукти знижують рівень тестостерону

Соєві продукти

Соєві продукти, такі як тофу, соєві боби та ізоляти соєвого білка, містять фітоестрогени. Ці сполуки подібні до жіночого гормону естрогену і діють подібним чином. Дослідники припустили, що фітоестрогени у сої можуть впливати на організм без зміни рівня гормонів в організмі, що може викликати симптоми високого рівня естрогену.

Молочні продукти

Багато людей відмовляються від молочних продуктів через те, що в них можуть міститься антибіотики та гормони зростання, які можуть впливати на рівень тестостерону в організмі людини. Якщо вживати такі продукти постійно, може змінитися гормональний фон, порушиться природне вироблення гормонів, у тому числі статевих.

Крім того, корм, яким годують корів чи кіз може містити сою, яка може підвищити рівень естрогену в коров’ячому молоці.

Хліб, випічка та десерти

Один кекс або булочка, звичайно, не приведуть до зростання рівня тестостерону. Проте раціон багатий випічкою і десертами може привести до зниження вироблення головного чоловічого гормону. Дослідження показують, що чоловіки, які часто вживали солодощі та випічку, мали високий відсоток міцелярного жиру і високий рівень інсуліну, це негативно відбилося на виробленні тестостерону.

Алкоголь

Той, хто турбується про свій статевий потяг, повинен подумати про те, щоб відмовитися від алкоголю або обмежити його. Як свідчить дослідження, опубліковане в Current Drug Abuse Review, вживання алкоголю тривалий час призводить до зниження рівня тестостерону у чоловіків. Водночас що вживання алкоголю викликає підвищення рівня тестостерону у жінок.

Пиво, вважається найшкідливішим напоєм для тестостерону. У складі цього продукту є фітоестрогени, які провокують ожиріння за жіночим типом, пригноблюють тестостерон, знижують лібідо.

Цукор і солодкі напої

Цукор і солодкі продукти провокують викид інсуліну, який конкурує з тестостероном за рецептори. Тобто гормон не синтезується до тих пір, поки рецептори обробляють інсулін. Негативний вплив на синтез тестостерону також роблять солодкі напої.

Вживання цукру часто стає причиною зайвої ваги та розвитку цукрового діабету II типу, на тлі якого знижується рівень тестостерону і погіршується потенція. При ожирінні жирова тканина перетворює тестостерон на естроген (жіночий гормон), що створює дисбаланс гормонів в чоловічому організмі.

Корінь солодки

Певні дослідження свідчать, що вживання продуктів, які містять корінь солодки понижує рівень тестостерону. Цей інгредієнт часто є присутнім у складі чаю, цукерок, тютюнових виробів, напоїв.

Жири

Фаст-фуд і оброблені продукти часто містять у своєму складі трансжири - речовини, які не лише підвищують ризик розвитку цукрового діабету і серцево-судинних захворювань, але і впливають на вироблення чоловічих гормонів.

Корисні жири можуть по-різному впливати на статеві функції. Дослідження, результати якого опубліковані в журналі Andrology Trusted Source, показало, що вживання трансжирів може знизити рівень тестостерону в організмі. Воно виявило, що занадто велика кількість омега-6 жирних кислот зменшує розмір і функцію яєчка. В той час, як вживання великої кількості поліненасичених омега-3 жирних кислот може збільшити розмір яєчок і покращити їх функцію.

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