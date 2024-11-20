Ажіотаж виправданий: експерт Defense Express про небезпеку застосування ракет "Рубіж"

Ажіотаж навколо ймовірного застосування росіянами стратегічної балістичної ракети РС-26 "Рубіж" є виправданим.

Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо".

Киричевський каже, що ракета РС-26 "Рубіж" – давно готова, відпрацьована розробка росіян, яка, як не дивно, успішно пройшла випробування.

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"РС-26 "Рубіж" була готова до прийняття на озброєння ще в 2018 році, згідно з оцінками росіян. Вона навіть готувалася до виробництва в рамках державної програми озброєння РФ на 2018 - 2025 роки", – каже експерт.

За його словами, тоді Кремль, на щастя для цивілізованого людства, схоже вирішив обрати інший проєкт ракети середньої дальності, відомий як "Іскандер-К". Це крилата ракета, яка може летіти на відстань 1500 км. Розміщення "Іскандер-К" в Ленінградській області означало б, що пів Європи опинилося б під ядерним прицілом Росії, зауважив Киричевський.

Чи можна збити "Рубіж"

Експерт вважає, що ажіотаж навколо застосування ракет РС-26 "Рубіж" є виправданим.

"Відкритим залишається питання, чи маємо ми засоби для збиття ракети РС-26 "Рубіж". Якщо ця ракета дійсно нам загрожує, нам потрібно буде звернутися до американців за більш потужними засобами, ніж Patriot, який створювався для збиття балістичних ракет малої дальності, таких як "Іскандер", – говорить аналітик.

За його словами, для збиття цих ракет потрібні системи, такі як THAAD, якими американці нещодавно прикривали Ізраїль.

"Також є два види наземних пускових установок в Збройних силах США під морську зенітну ракету SM-6, яка дуже дорога, але призначена збивати подібні ракети", – розповів Киричевський.

Раніше ми писали, що це за ракета "Рубіж", які в неї можливості та чи дійсно РФ може вдарити нею по Україні.

Нагадаємо, низка іноземних посольств у Києві тимчасово припинять роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про загрозу масштабної атаки.

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