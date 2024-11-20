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На фронті загинув відомий український актор Петро Великий

На фронті загинув відомий український актор Петро Великий

Петро Великий

Життя артиста трагічно обірвалося.

Відомий український актор, який під час повномасштабної війни захищав Україну від російських окупантів, Петро Великий загинув.

Трагічну новину у Facebook повідомив заступник директора Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, де працював артист, Олександр Майшев. Повідомляється, що життя Петра Великого трагічно обірвалося на фронті.

"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш великий біль…", - йдеться в повідомленні Майшева.

Петро Великий / ©
Петро Великий

Трагічну звістку також підтвердила донька актора – Катерина Велика. Вона показала повідомлення, які надсилав їй батько, і завершила допис словами: "Люблю тебе назавжди. Ти завжди був, є і будеш моїм найкращим другом".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув музикант із Харкова Микола Состін. Його життя обірвалося у віці 39 років.

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