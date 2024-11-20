На фронті загинув відомий український актор Петро Великий

Відомий український актор, який під час повномасштабної війни захищав Україну від російських окупантів, Петро Великий загинув.

Трагічну новину у Facebook повідомив заступник директора Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, де працював артист, Олександр Майшев. Повідомляється, що життя Петра Великого трагічно обірвалося на фронті.

"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш великий біль…", - йдеться в повідомленні Майшева.

Петро Великий

Трагічну звістку також підтвердила донька актора – Катерина Велика. Вона показала повідомлення, які надсилав їй батько, і завершила допис словами: "Люблю тебе назавжди. Ти завжди був, є і будеш моїм найкращим другом".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні загинув музикант із Харкова Микола Состін. Його життя обірвалося у віці 39 років.

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