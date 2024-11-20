Коли впровадять систему ротацій у ЗСУ: у Генштабі дали відповідь

Генеральний штаб ЗСУ активно працює над проблемою впровадження системних ротацій військовослужбовців. Але наразі потрібно ще трохи часу, що запустити необхідні механізми.

Про це розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал Анатолій Баргилевич в інтерв’ю "Главкому".

За словами Баргилевича, створення системи ротацій та її введення були серед пріоритетних задач команди головкома Олександра Сирського. Протягом перших двох років війни ротації фактично не проводились, що створювало певні проблеми для підрозділів.

Генерал підкреслив, що Генштаб обов'язково створить систему ротацій. Він додав, що підрозділи повинні мати чітке уявлення про цей процес, щоб мати можливість відновлювати сили та відпочивати.

Начальник Генштабу розповів, що були плани розпочати ротації вже цього року, але через високу активність наступальних дій ворога ці плани реалізувати не вдалося. Тому скоріш за все, систему ротацій запровадять, як тільки фронт стабілізується.

Баргилевич також зауважив, що моральний стан та настрій військових на фронті після трьох років війни залишається бойовим, жодних ознак паніки чи розхитування морального духу немає.

Водночас начальник Генштабу підкреслив, що для успішної боротьби проти російських загарбників українським захисникам потрібна підтримка та єдність суспільства, а також відсутність внутрішніх суперечок.

Нагадаємо, Баргилевич також розповів, як відбувається процес переведення військових з частини в частину. В Україні на сьогодні вже відбуваються зміни у переведенні військових з частини в частину через застосунок "Армія+". За останні три дні зафіксовано понад 1,5 тисячі звернень, понад 60% вже розглянуті, і щодо половини з них вже прийнято рішення про переведення.

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