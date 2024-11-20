Когда внедрят систему ротаций в ВСУ: в Генштабе ответили

Генеральный штаб ВСУ активно работает над проблемой внедрения системных ротаций военнослужащих. Но пока нужно еще немного времени, чтобы запустить необходимые механизмы.

Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал Анатолий Баргилевич в интервью "Главкому".

По словам Баргилевича, создание системы ротаций и ее введение были среди приоритетных задач команды главкома Александра Сырского. В первые два года войны ротации фактически не проводились, что создавало определенные проблемы для подразделений.

Генерал подчеркнул, что Генштаб обязательно создаст систему ротаций. Он добавил, что подразделения должны иметь ясное представление об этом процессе, чтобы иметь возможность восстанавливать силы и отдыхать.

Начальник Генштаба рассказал, что были планы начать ротацию уже в этом году, но из-за высокой активности наступательных действий врага эти планы реализовать не удалось. Поэтому, скорее всего, систему ротаций внедрят, как только фронт стабилизируется.

Баргилевич также отметил, что моральное состояние и настроение военных на фронте после трех лет войны остается боевым, никаких признаков паники или расшатывания морального духа нет.

В то же время, начальник Генштаба подчеркнул, что для успешной борьбы против российских захватчиков украинским защитникам нужна поддержка и единство общества, а также отсутствие внутренних споров.

Напомним, Баргилевич также рассказал, как происходит процесс перевода военных из части в часть. В Украине сегодня уже происходят изменения в переводе военных из части в часть через приложение "Армия+". За последние три дня зафиксировано более 1,5 тысячи обращений, более 60% уже рассмотрены, и по половине из них уже принято решение о переводе.

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