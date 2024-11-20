Опередили врага: генерал Баргилевич о наступлении на Курщину

Начальник Генштаба генерал Баргилевич ответил, зачем ВСУ пошли на Курщину.
Курская операция Сил обороны была необходима, чтобы предотвратить наступление РФ на севере Украины в Сумской области.
Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ генерал Анатолий Баргилевич в интервью "Главкому".
По его словам, в мае разведка подтвердила, что враг планировал наступать на Сумском направлении из Курской области для создания 20-30-километровой "буферной зоны" на севере Украины. Это должно стать продолжением наступления россиян на Харьковском направлении, которое началось в мае 2024 года.
"Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с перенесением боевых действий на территорию противника", — пояснил Баргилевич.
По его мнению, благодаря Курской операции ВСУ опередили врага.
По информации главы Генштаба, по состоянию на сегодняшний день на Курщине воюет около 50 тыс. элитных вражеских войск – это морская пехота и воздушно-десантные войска. Кроме того, туда же пригнали около 11 тыс. северокорейских военных.
Баргилевич отчитался, что за почти три месяца операции, по состоянию на ноябрь, потери РФ на Курском направлении в личном составе составляют почти 21 тысячу личного состава, из них: ликвидировано почти – 8 тысяч, более 700 оккупантов взяли в плен. Уничтожено более тысячи единиц вооружения и военной техники врага.
"Для них (руководства России – ред.) это принципиальный вопрос, Курская область. Там продолжаются интенсивные бои. По сравнению с другими направлениями, на Курщине довольно тяжелые бои. Все понимают, что там воюет не просто пехота, а элитная российская пехота, десантники". Но мы там позиции держим", – подытожил глава Генштаба.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что Россия не будет начинать переговоры, пока не вернет под контроль Курщину.
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