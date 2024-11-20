Хакеры ГУР атаковали российский МТС-банк: что известно

Киберкорпус ГУР атаковал российский МТС-банк. Со вчера в сети учреждения произошел масштабный сбой.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на источники в украинской разведке.

Из-за украинской DDOS-атаки работа сервисов банка заблокирована, есть перебои в работе платежных систем, а также пользователи не могут воспользоваться онлайн-приложениями учреждения.

Также читайте Хакеры ГУР осуществили киберудар по двум российским банкам — СМИ

К мобильному приложению банка отсутствует доступ, а при использовании исчезают личные данные пользователей в приложении. Клиенты банка не могут перевести средства, снять наличные с банковских счетов/карт, пополнить счет и оплатить услуги онлайн.

Онлайн-банкинг "МТС-Бизнес" также не функционирует – это влияет на бизнес-рынок и предоставление/оплату услуг, сообщают источники в украинской разведке.

Также фиксируют единичные случаи хаотического списания денежных средств со счетов клиентов банка. В то же время, клиентская поддержка банка отрицает факт внешней атаки, а комментарии недовольных пользователей оперативно удаляют из онлайн-ресурсов.

Напомним, киберспециалисты ГУР МО совершили очередную DDOS-атаку на российские банки. Под кибератаку попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".

ГУР перехватило разговор северокорейских военных на Курщине

Читайте также: