Хакеры ГУР совершили киберудар по двум российским банкам — СМИ

Пока сайты этих банков не работают, доступ к интернет-банкингу ограничен.
Хакеры Главного управления разведки Украины (ГУР МО) успешно атаковали два банка страны-агрессорки — АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".
Об этом сообщили источники 24 канала.
По информации, пока не работают сайты этих банков, доступ к интернет-банкингу ограничен, а мобильные приложения не функционируют. Технические службы банков пока не могут определить, когда ситуация стабилизируется.
Известно, что эти акции будут продолжаться, пока российские войска не покинут территорию Украины. Собеседник в разведке подчеркнул, что финансовая система России остается целью для украинских сил безопасности, ведь банки участвуют в финансировании оккупационной армии.
Ранее ГУР МО уже проводил DDOS-атаки на российскую банковскую систему, поражая такие учреждения, как "Банк Россия", "Тинькофф банк" и другие.
Напомним, киберспециалисты ГУР МО совершили очередную DDOS-атаку на российские банки. Под кибератаку попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".
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