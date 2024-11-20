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Хакери ГУР атакували російський МТС-банк: що відомо

Хакери ГУР атакували російський МТС-банк: що відомо

Кібератака від ГУР / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У мережі установи стався масштабний збій.

Кіберкорпус ГУР атакував російський МТС-банк. Від учора в мережі установи стався масштабний збій.

Про це пише "Бабель" із посиланням на джерела в українській розвідці.

Через українську DDOS-атаку робота сервісів банку заблокована, є перебої в роботі платіжних систем, а також користувачі не можуть скористатися онлайн-додатками установи.

До мобільного застосунку банку відсутній доступ, а під час користування зникають особисті дані користувачів у застосунку. Клієнти банку не можуть переказати кошти, зняти готівку з банківських рахунків/карт, поповнити рахунок та оплатити послуги онлайн.

Онлайн-банкінг "МТС-Бізнес" також не функціонує — це впливає на бізнес-ринок та надання/оплату послуг, повідомляють джерела в українській розвідці.

Також фіксують поодинокі випадки хаотичного списання коштів з рахунків клієнтів банку. Водночас клієнтська підтримка банку заперечує факт зовнішньої атаки, а коментарі невдоволених користувачів оперативно видаляють з онлайн-ресурсів.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР МО здійснили чергову DDOS-атаку на російські банки. Під кібератаку потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

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