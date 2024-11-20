"Золотые яйца": чего ждать украинцам от цен на продукты

Инфляционная ситуация может улучшиться не раньше весны 2025 года.

В Украине резко выросли цены на некоторые продукты. В частности, в магазинах можно увидеть яйца до 100 гривен за десяток.

О причинах роста цен рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман для Национального телемарафона.

По его словам, с наступлением холодов и в условиях экономической ситуации в Украине стоимость продуктов продолжит расти.

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Экономист Олег Пендзин отметил, что на рост цен на продукты питания повлияли несколько факторов. В их числе как неблагоприятные погодные условия лета и сокращение объемов урожая, так и рост стоимости кормовой базы и овощей. Поэтому из-за того, что урожай этого года оказался небольшим, это повлекло определенные последствия, в виде роста цен.

Другой причиной роста цен является повышение спроса на дешевый сегмент.

"То есть те люди, которые раньше себе позволяли купить мясо и рыбу дорогу, и так далее – сейчас активно выбирают из дешевых сегментов, потому что меньше денег", – объяснил эксперт.

По данным Национального банка Украины, основной причиной высоких темпов удорожания являются:

низкий уровень урожайности;

ухудшение качества овощей и фруктов;

быстрое истощение прошлогодних запасов.

Прогноз НБУ позволяет увидеть, что улучшение инфляционной ситуации возможно не раньше весны 2025 года.

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Однако эксперт Олег Пендзин ожидает, что цены на продукты, вероятно, стабилизируются к середине декабря. Но перед новогодними праздниками – снова вырастут.

"Сейчас оно немного утихнет до середины декабря месяца. А в середину декабря начнется подготовка к праздникам. Угу. И начнутся снова расти на мясо, на сыры, на яйца и прочее. Потому что это ингредиент нашего новогоднего рождественского стола. И это все пойдет". вверх снова", – объяснил Олег Пендзин.

Однако по завершении праздничного сезона рост цен должен замедлиться и стабилизироваться.

А вот, прогноз члену Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука, не утешительны. По его словам, цены на основные категории продуктов питания в Украине продолжат расти не только зимой, но весной 2025 года.

"Весной мы увидим увеличение импорта овощей, который будет покупаться за евро. Это повлияет на стоимость продукции, которая будет значительно выше", – подытожил Соломчук.

Напомним, в Украине резко снизились цены на лук из-за того, что фермеры массово пытались продать овощ низкого качества.

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