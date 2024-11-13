В Украине резко изменились цены на яблоки

В Украине резко подорожали яблоки. Эксперты отмечают, что подобных цен не было уже давно.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Почему в Украине подорожали яблоки

Надежда рассказывает, что на рынок яблоки возит из Винничины. Самый дорогой сорт – "Фуджи", который стоит 55 грн за килограмм. В общем, цены у нее стартуют от 35 гривен за кило. В прошлом году было в среднем по 20. Женщина объясняет: стоимость пришлось поднимать, потому что всего за месяц за электроэнергию в хранилище, где держит товар, платит около 11 тысяч гривен. Еще одна причина – низкий урожай. Весной деревья с цветом очень пострадали от морозов.

Яблоко, которое стоит 55 грн за кило

Мало яблок из-за погодных прихотей собрали и в саду Киевской области, жалуется агроном Виктор Машковский. Так что и их фрукты тоже — подорожали.

"Очень плохая урожайность. Так как площадь 43 гектара – урожайность была 290 тонн", – говорит агроном-садовод.

Неудача в этом году постигла также наших европейских соседей, уверяют эксперты. Из-за неурожая – тамошние производители продукцию решили придержать. И яблок к нам массово не везут.

"Внутренний европейский рынок, к которому мы также относимся, задекларировал примерно на 10% меньший урожай, чем в прошлом году. А его крупнейший производитель яблока Польша задекларировала на 20%. Это также серьезно давит на цены на рынке", — говорит руководитель компании по экспорта яблок Владимир Гуржий.

Цены на яблоки

На стоимость яблок влияют и цены на апельсин

На стоимость наших плодов, как ни странно, влияет и далекая Бразилия. Там вредители активно уничтожают урожай апельсинов, из которых производят концентрат для соков. А именно эта страна является едва ли не крупнейшим производителем и поставщиком. Продукция дорожает. Чтобы удешевить изготовление восстановленных напитков, профильным предприятиям в конце концов приходится менять рецептуру, увеличивая долю, например, яблочного концентрата.

Украинские производители концентрата под потребности рынка подстроились быстро, принимая у фермеров и населения фрукты. Платили хорошо, поэтому подорожало и так называемое техническое яблоко, говорит продавец Надежда. Причем некоторые на соответствующие нужды отдавали даже качественные плоды, создавая дефицит. То же самое касается и производства соков.

На фермерском хозяйстве Киевской области из своих яблок делают сок прямого отжима. От цены на концентрат здесь не зависят, потому что сок только из свежих фруктов. Но из-за недостаточного урожая яблок – его стоимость таки повысят.

Что будет с ценами на яблоки и продукции из них дальше? Пока точно никто сказать не может. Все будет зависеть, в частности, от объемов импорта из Европы и когда украинские фермеры исчерпают свои запасы плодов.

Цены на яблоки взлетели – по 35, 50 и даже 60 за кило!

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