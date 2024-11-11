В Украине резко изменилась цена на мед

В этом году цена на мед стартует от 55 гривен за килограмм. Именно столько предлагают пчеловодам оптовики. Это ниже себестоимости продукции. Стоимость меда начала снижаться еще в прошлом сезоне, а в этом году так и не выросла. На низкую цену на мед повлияли несколько факторов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Что говорят пчеловоды о продаже меда

Оксана Дреева увлеклась пчеловодством 7 лет назад. Насекомые для нее стали медитацией и удушьем. После оккупации их городка в Луганской области, Оксана с семьей бросила там все и переехала на север страны в Черниговскую область. Пасека ее так захватила, что из 10 ульев разрослось до ста. Но основным заработком так и не стало. Этим летом женщину ожидало еще большее разочарование: она выкачала меда на треть меньше, чем в прошлом. А цена такая, что Оксана даже продавать не хочет.

Пасека Оксаны Дреевой

По подсчетам Оксаны, поллитровая баночка меда должна стоить минимум 100 гривен. А то, что теперь предлагают посредники, существенно ниже себестоимости. Цена падает от полномасштабного вторжения. А здесь еще Китай, Индия и Аргентина просто заливают медом мир. И не всегда качественным. А спрос на него не может догнать это предложение.

У Ярослава Билыка самое большое в Украине хозяйство. Четыре с половиной тысячи ульев. В следующем году планирует расшириться. Потому что, когда низкая цена, говорит предприниматель, нужно брать только количеством.

"Когда ты растешь, кооперируешься, твоя себестоимость уменьшается. То есть, логистическая база создается, центр обработки меда создается. Это так, как сейчас в США хозяйства, которые имели 3 тысячи пчелосемей, они до 2022 года существовали. Они сейчас присоединяются или продают хозяйство, у кого 5-10 тысяч пчелосемей. Таким образом они выживают", — говорит Ярослав Билык.

Львиная доля нашего меда идет на экспорт. Потребление внутри страны существенно сократилось, потому что люди уехали. Хотя и пасек из-за войны стало меньше.

"Это одна из таких причин, почему мед дешевле. Потому что на рынке его стало, с одной стороны, добывают меньше, но с другой стороны его стало больше, потому что меньше стало покупателей", – говорит предприниматель Сергей Липко.

Почему продажа меда в Европу – это не всегда хорошо

Предприниматель Сергей Липко говорит: Украина до сих пор на вершине мировых экспортеров. Хотя позиции теряет из-за сложной и дорогостоящей логистики. В прошлом году продано около 55 тысяч тонн меда. Фактически весь уехал в Европу. Но заливать Европу сырьем, по мнению пчеловода, не правильно.

"Если мы продаем за границу просто мед, то это не наше такое большое достижение, потому что мы просто продаем сырье. С моей точки зрения лучше, чтобы была добавлена стоимость к меду и чтобы мы зарабатывали гораздо больше, чем просто как сырье. Я мечтаю, что и в Украине со временем будет где-то, ну это наша мечта, чтобы у нас было около тысячи медоварений, которые могли бы перерабатывать, как минимум, половину нашего экспорта", — говорит он.

А пока в Европе наш мед фасуют, перерабатывают в десерты и напитки. И там его продают как мед украинского происхождения. Но нужно развивать собственный бренд и завоевывать мир, говорят пчеловоды.

Пасека

Пчеловоды хотят перерабатывать мед

Оксана Дреева тоже решила сосредоточиться на переработке. На черниговское приграничье ехать за мед-сырьем посредники боятся из-за обстрелов. В мини-цехе она будет готовить медовый напиток и десерты из меда.

Оксана говорит, что предпочтения украинцев тоже меняются. Взрослые покупают просто мед, а молодежь уже любит переработанную продукцию. Несмотря на низкую цену, сбывать свою пасеку женщина не собирается. Напротив – в планах увеличения количества ульев.

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