В Україні різко змінилась ціна на мед

Цього року ціна на мед стартує від 55 гривень за кілограм. Саме стільки пропонують пасічникам оптовики. Це нижче собівартості продукції. Вартість меду почала знижуватися ще минулого сезону, а цьогоріч так і не зросла. На низьку ціну на мед вплинули кілька факторів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Що кажуть пасічники про продаж меду

Оксана Дреєва захопилася бджільництвом 7 років тому. Комахи для неї стали медитацією та продухом. Після окупації їхнього містечка на Луганщині, Оксана з родиною кинула там усе і переїхала на північ країни до Чернігівщини. Пасіка її так захопила, що з 10 вуликів розрослася до ста. Але основним заробітком так і не стала. Цього літа на жінку очікувало ще більше розчарування: вона викачала меду на третину менше, ніж торік. А ціна така, що пані Оксана навіть продавати не хоче.

Пасіка Оксани Дреєвої

За підрахунками пані Оксани пів літрова баночка меду має коштувати мінімум 100 гривень. А те, що тепер пропонують посередники, суттєво нижче собівартості. Ціна падає від повномасштабного вторгнення. А тут іще Китай, Індія та Аргентина просто заливають медом світ. І не завжди якісним. А попит на нього, не може догнати цю пропозицію.

У Ярослава Білика найбільше в Україні господарство. Чотири з половиною тисячі вуликів. Наступного року планує ще розширитися. Бо коли низька ціна, каже підприємець, треба брати лише кількістю.

"Коли ти зростаєш, кооперуєшся, твоя собівартість меншає.Тобто, логістична база створюється, центр обробки меду створюється. Це так, як зараз в США господарства, які мали 3 тисячі бджолосімей, вони до 2022 року існували. Вони зараз приєднуються або продають господарство, в кого 5-10 тисяч бджолосімей. Таким чином вони виживають", - каже Ярослав Білик.

Левова частка нашого меду йде на експорт. Споживання в середині країни суттєво скоротилося, бо люди виїхали. Хоча і пасік через війну стало менше.

"Це одна із таких причин, чому мед дешевше. Тому що на ринку його стало, з одної сторони, добувають менше, але з іншої сторони його стало більше, тому що менше стало покупців", - каже підприємець Сергій Липко.

Чому продаж меду до Європи - це не завжди добре

Підприємець Сергій Липко каже: Україна досі на верхівці світових експортерів. Хоча позиції втрачає через складну та дорогу логістику. Торік продано майже 55 тисяч тонн меду. Фактично весь поїхав до Європи. Та заливати Європу сировиною, на думку бджоляра, не правильно.

"Якщо ми продаємо за кордон просто мед, то це не є нашим таким великим здобутком, тому що ми просто продаємо сировину. З моєї точки зору краще, щоб була додана вартість до меду і щоб ми заробляли набагато більше, ніж просто як сировина. Я мрію, що і в Україні з часом буде десь, ну це наша мрія, щоб в нас було біля тисячі медоварень, які могли би переробляти, як мінімум, половину нашого експорту", - каже він.

А поки що в Європі наш мед фасують, переробляють на десерти та напої. І там його продають як мед українського походження. Але треба розвивати власний бренд і завойовувати світ, кажуть бджолярі.

Пасіка

Пасічники хочуть переробляти мед

Оксана Дреєва теж вирішила зосередитися на переробці. На чернігівське прикордоння їхати по мед-сировину посередники бояться через обстріли. Тож у міні-цеху вона готуватиме медовий напій та десерти з меду.

Пані Оксана каже, що вподобання українців теж змінюються. Дорослі купують просто мед,а от молодь уже полюбляє перероблену продукцію. Попри низьку ціну, збувати свою пасіку жінка не збирається. Навпаки - в планах збільшення кількості вуликів.

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