Частину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА з Курської області РФ.

Частину України у понеділок вдень, 11 листопада охопила повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомили про групу ворожих БпЛА з Курської області РФ.

"Увага! Нова група ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину! Із Сумщини на південь Чернігівщини. БпЛА з Полтавщини на північ Черкащини... БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мапа тривог станом на 14 годину 11 листопада / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада у Києві 4,5 години тривала повітряна тривога, пов’язана із атакою ударних БпЛА, які запустила окупаційна армія РФ.

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