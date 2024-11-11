Частину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА з Курської області РФ.
Частину України у понеділок вдень, 11 листопада охопила повітряна тривога.
У Повітряних силах повідомили про групу ворожих БпЛА з Курської області РФ.
"Увага! Нова група ворожих БпЛА з Курської області РФ на Сумщину! Із Сумщини на південь Чернігівщини. БпЛА з Полтавщини на північ Черкащини... БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада у Києві 4,5 години тривала повітряна тривога, пов’язана із атакою ударних БпЛА, які запустила окупаційна армія РФ.