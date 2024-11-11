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Військові РФ влучили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Кривому Розі: деталі

Військові РФ влучили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Кривому Розі: деталі

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу є потерпілі.

У понеділок, 11 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Окупанти влучили у п'ятиповерховий будинок.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

З його слів, у багатоповерхівці зруйновані квартири від першого до п’ятого поверхів в одному під’їзді.

"Під завалами можуть перебувати люди. На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті - надали допомогу на місці", - наголосив Лисак. 

Своєю чергою, керівник МВА Олександр Вілкул заявив, що росіяни вдарили балістикою. "Приліт" стався у житлову багатоповерхівку. 

"Прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція. Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні", - додав чиновник. 

В регіоні повітряну тривогу було оголошено о 10:15. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, вночі 11 листопада РФ вдарила двома авіаційними ракетами і "Шахедами". Зокрема, окупанти випустили 74 ударних БпЛА  "Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

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