Росіяни вдарили дронами по будинках у Миколаєві: багато загиблих

Внаслідок ударів дронів виникли пожежі.
Вночі проти 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Миколаєві безпілотниками. Внаслідок ударів загинуло щонайменше п'ять осіб.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У результаті влучання БпЛА у місті було зруйнований приватний одноповерховий будинок. На місці "прильоту" виникла пожежа. Також є руйнування квартири на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку. Сталося займання третього і четвертого поверхів.
"Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Їхні тіла деблокували рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вночі 11 листопада ворог завдав удару по Запоріжжю, внаслідок чого є один загиблий. Відомо про 21 постраждалого. Лікарі надають всю необхідну допомогу.
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