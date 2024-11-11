Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо

Вночі проти понеділка, 11 листопада, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили один БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні чиновника.

З його слів, наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили дронами по будинках у Миколаєві. Внаслідок ударів загинуло щонайменше п'ять осіб.

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