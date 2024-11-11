Втрати Росії станом на 11 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 11 листопада 2024- го ЗСУ знищили 710 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1770 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб,

танків ‒ 9253 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,

артилерійських систем – 20314 (+34) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),

крилаті ракети ‒ 2636 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,

спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).

Як повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни, успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.

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