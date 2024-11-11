Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії станом на 11 листопада: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 11 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на 11 листопада знищено майже 711 тисяч загарбників. / Фото: Associated Press

Знищено багато техніки загарбників.

Станом на ранок 11 листопада 2024- го ЗСУ знищили 710 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1770 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб,
  • танків ‒ 9253 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,
  • артилерійських систем – 20314 (+34) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).

Як повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни, успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.

Читайте також: 

Українські воїни показали ефектну роботу по окупантах

Українські воїни показали ефектну роботу по окупантах

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація