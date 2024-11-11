Втрати Росії станом на 11 листопада: Генштаб оновив дані

Знищено багато техніки загарбників.
Станом на ранок 11 листопада 2024- го ЗСУ знищили 710 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1770 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 710 660 (+1770) осіб,
- танків ‒ 9253 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,
- артилерійських систем – 20314 (+34) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
- спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).
Як повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни, успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.
Читайте також:
- Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо
- Росіяни вдарили дронами по будинках у Миколаєві: багато загиблих
- Російські пропагандисти заявляють про "припинення ракетних ударів": в Україні прокоментували