Успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати - ISW

За останні два місяці армія РФ серйозно просунулася і захопила найбільшу за площею територію за останні два роки війни. Водночас росіяни зазнають колосальних втрат, що жодні успіхи їх не виправдовують.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України", - пишуть аналітики.

В ISW також зазначили, що російські війська, ймовірно, накопичили велику кількість техніки на пріоритетних ділянках фронту. Однак скорочення запасів танків і бронемашин радянських часів, а також поточні темпи виробництва бронетехніки, ймовірно, зроблять такі втрати непомірно великими у довгостроковій перспективі.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 10 листопада склали 708 890 осіб.

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