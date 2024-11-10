Київ атакували "Шахеди": влада повідомила про наслідки

Сьогодні вночі окупанти знову тероризували Київ. Повітряна тривога тривала майже п'ять годин.

Про це повідомили у КМВА.

"Збройні сили РФ продовжують терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. Цієї ночі російські війська знову запустили по мирних помешканнях киян свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин. Останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Але і усі складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору, ефективно реагують на нові виклики. Сьогодні Сили оборони знешкодили різними способами біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія вночі проти 10 листопада завдала чергового удару по Одесі. За попередніми даними, минулося без загиблих, але є постраждалі.

Також повідомлялося про те, чи готує Путін найпотужніший ракетний удар по Україні.

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