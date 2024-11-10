Киев атаковали "Шахеды": власти сообщили о последствиях

Сегодня ночью оккупанты снова терроризировали Киев. Воздушная тревога продолжалась около пяти часов.

Об этом сообщили в КМВА.

"Вооруженные силы РФ продолжают террор мирных населенных пунктов, а Киев у врага остается на первом месте в списке. Этой ночью российские войска снова запустили по мирным домам киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она продолжалась почти 5 часов. В последнее время противник начал изменять тактику применения своих беспилотников. Все составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства, эффективно реагируют на новые вызовы. Сегодня Силы обороны обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия ночью, 10 ноября, нанесла очередной удар по Одессе. По предварительным данным, обошлось без погибших, но есть пострадавшие.

Также сообщалось о том, готовит ли Путин мощный ракетный удар по Украине.

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