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Киев атаковали "Шахеды": власти сообщили о последствиях

Киев атаковали "Шахеды": власти сообщили о последствиях

Оккупанты атакуют столицу "Шахедами" по разным направлениям, создавая из дронов фигуру "звезды". Коллаж ТСН.ua

ПВО сбила все вражеские дроны.

Сегодня ночью оккупанты снова терроризировали Киев. Воздушная тревога продолжалась около пяти часов.

Об этом сообщили в КМВА.

"Вооруженные силы РФ продолжают террор мирных населенных пунктов, а Киев у врага остается на первом месте в списке. Этой ночью российские войска снова запустили по мирным домам киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она продолжалась почти 5 часов. В последнее время противник начал изменять тактику применения своих беспилотников. Все составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства, эффективно реагируют на новые вызовы. Сегодня Силы обороны обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия ночью, 10 ноября, нанесла очередной удар по Одессе. По предварительным данным, обошлось без погибших, но есть пострадавшие.

Также сообщалось о том, готовит ли Путин мощный ракетный удар по Украине.

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