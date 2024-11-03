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РФ вже два місяці накопичує ракети: військовий експерт попередив про масований удар РФ

РФ вже два місяці накопичує ракети: військовий експерт попередив про масований удар РФ

Військовий експерт Олександр Коваленко. Колаж ТСН.ua

Росіяни здійснювали лише поодинокі атаки.

Армія Російської Федерації продовжує накопичувати ракети. Ймовірно, ворог готується застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

З його слів, протягом вересня і жовтня РФ не завдавала масованого ракетного удару по Україні. Натомість російські військові здійснювали поодинокі атаки і нальоти безпілотників. 

"Протягом жовтня не було зафіксовано жодного запуску 9М728 ОТРК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23". Пуски цих балістичних ракет порівняно з вереснем показали кількісне зниження. Аналогічна ситуація з крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555 і морського базування "Калібр". Це не означає, що в російських військ вони закінчилися, а вказує на їхнє накопичення", - переконаний експерт.

Коваленко також зауважив на тому, що під час обстрілів БпЛА окупанти використовується більше дронів-приманок, ніж ударних Shahed-136.

Нагадаємо, Олександр Коваленко повідомляв, що РФ змінила тактику обстрілів. Так, у жовтні спостерігалися поодинокі ракетні удари з використанням ракет Х-59/69 та 9М723. Хоча нальоти дронів-камікадзе Shahed-136 виглядають як новий рекорд, ситуація має свої особливості.

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