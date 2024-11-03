РФ вже два місяці накопичує ракети: військовий експерт попередив про масований удар РФ

Армія Російської Федерації продовжує накопичувати ракети. Ймовірно, ворог готується застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

З його слів, протягом вересня і жовтня РФ не завдавала масованого ракетного удару по Україні. Натомість російські військові здійснювали поодинокі атаки і нальоти безпілотників.

"Протягом жовтня не було зафіксовано жодного запуску 9М728 ОТРК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23". Пуски цих балістичних ракет порівняно з вереснем показали кількісне зниження. Аналогічна ситуація з крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555 і морського базування "Калібр". Це не означає, що в російських військ вони закінчилися, а вказує на їхнє накопичення", - переконаний експерт.

Коваленко також зауважив на тому, що під час обстрілів БпЛА окупанти використовується більше дронів-приманок, ніж ударних Shahed-136.

Нагадаємо, Олександр Коваленко повідомляв, що РФ змінила тактику обстрілів. Так, у жовтні спостерігалися поодинокі ракетні удари з використанням ракет Х-59/69 та 9М723. Хоча нальоти дронів-камікадзе Shahed-136 виглядають як новий рекорд, ситуація має свої особливості.

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