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Кожен "Шахед" зараз має унікальну програму: експерт розповів про нову тактику росіян

Кожен "Шахед" зараз має унікальну програму: експерт розповів про нову тактику росіян

Фото ілюстративне / Фото: varta1

"Шахеди" здатні вибирати нові цілі, якщо попередня прикрита.

Російські військові зараз програмують кожен "Шахед" для атаки на Україну індивідуально, що ускладнює їхнє перехоплення.

Про це розповів військовий експерт Сергій Бескрестнов (Флеш) в інтерв'ю Radio NV.

Він зазначив, що півтора року тому "Шахеди" летіли на територію України «журавлиним клином» по 10 дронів, і зазвичай їх усі вдавалося збити. Нині ж кожен дрон програмується індивідуально, що ускладнює їхнє перехоплення.

«Вони змінюють висоти, напрямки, курси. Часом ці зміни роблять кола, можуть вибирати цілі, якщо ціль прикрита РЕБом і вони це бачать, можуть іти на іншу ціль. Це цілий комплекс. Наші слухачі все це бачать, коли шахеди намотують дикі кола ночами і ми чуємо по 30−40 разів, коли вони то пролітають, то відлітають, то віддаляються, то вище, то нижче. Ось це та тактика, яку використовують люди, що програмують шахеди, а ми знаємо, що вони не управляються, а програмуються заздалегідь», — розповів експерт.

Бескрестнов зауважив, що маршрути "Шахедів" стали складнішими: дрони виконують численні повороти та розвороти, і ці траєкторії постійно змінюються. За його словами, "Шахеди" можуть входити в український повітряний простір на дуже низькій висоті — близько 40 метрів, щоб уникнути виявлення системою ППО. Також він підкреслив, що через кілька днів ці ж дрони можуть літати на значно більшій висоті — близько п’яти кілометрів.

За його словами, на такій висоті жодна мобільна група з землі не може їх знищити. Ворог постійно вдосконалює свої тактики, і проти цих нових методів українські сили намагаються вжити заходів.

Нагадаємо, народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявляв, що Україні треба мобілізувати 500 тисяч людей.

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