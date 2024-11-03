Кожен "Шахед" зараз має унікальну програму: експерт розповів про нову тактику росіян

Російські військові зараз програмують кожен "Шахед" для атаки на Україну індивідуально, що ускладнює їхнє перехоплення.

Про це розповів військовий експерт Сергій Бескрестнов (Флеш) в інтерв'ю Radio NV.

Він зазначив, що півтора року тому "Шахеди" летіли на територію України «журавлиним клином» по 10 дронів, і зазвичай їх усі вдавалося збити. Нині ж кожен дрон програмується індивідуально, що ускладнює їхнє перехоплення.

«Вони змінюють висоти, напрямки, курси. Часом ці зміни роблять кола, можуть вибирати цілі, якщо ціль прикрита РЕБом і вони це бачать, можуть іти на іншу ціль. Це цілий комплекс. Наші слухачі все це бачать, коли шахеди намотують дикі кола ночами і ми чуємо по 30−40 разів, коли вони то пролітають, то відлітають, то віддаляються, то вище, то нижче. Ось це та тактика, яку використовують люди, що програмують шахеди, а ми знаємо, що вони не управляються, а програмуються заздалегідь», — розповів експерт.

Бескрестнов зауважив, що маршрути "Шахедів" стали складнішими: дрони виконують численні повороти та розвороти, і ці траєкторії постійно змінюються. За його словами, "Шахеди" можуть входити в український повітряний простір на дуже низькій висоті — близько 40 метрів, щоб уникнути виявлення системою ППО. Також він підкреслив, що через кілька днів ці ж дрони можуть літати на значно більшій висоті — близько п’яти кілометрів.

За його словами, на такій висоті жодна мобільна група з землі не може їх знищити. Ворог постійно вдосконалює свої тактики, і проти цих нових методів українські сили намагаються вжити заходів.

Нагадаємо, народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявляв, що Україні треба мобілізувати 500 тисяч людей.

Читайте також: